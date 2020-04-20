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Умяров превзошёл достижение Зане в «Домашнем кубке»

Умяров превзошёл достижение Зане в «Домашнем кубке»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.

Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Зане выполнил 100 повторений за 45 секунд.

«Домашний кубок Nike — третья неделя, попытаюсь побить рекорд Лероя Зане, посмотрим, что из этого получится!» — написал Умяров в своём «инстаграме». Россиянину удалось превзойти достижение немца, выполнив 111 повторений.

Умяров перешёл в «Спартак» в января 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

Хавбек ЦСКА Обляков принял участие в челлендже Зане
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