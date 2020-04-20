Умяров превзошёл достижение Зане в «Домашнем кубке»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Зане выполнил 100 повторений за 45 секунд.
«Домашний кубок Nike — третья неделя, попытаюсь побить рекорд Лероя Зане, посмотрим, что из этого получится!» — написал Умяров в своём «инстаграме». Россиянину удалось превзойти достижение немца, выполнив 111 повторений.
Умяров перешёл в «Спартак» в января 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
Хавбек ЦСКА Обляков принял участие в челлендже Зане
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
16:58
-
16:38
-
16:34
-
16:25
-
16:20
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:10
-
15:06
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:31
-
14:19
-
14:15
-
14:04
Партнерский контент