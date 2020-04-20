РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Напомним, футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.
«Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года. РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении, опубликованном на странице РФС в «Твиттере».
Иннокентий Самохвалов является воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь. Ранее «Локомотив» выразил соболезнования родным и близким игрока.
Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер во время тренировки
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:52
-
18:49
-
18:31
-
18:17
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:33
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
17:11
-
16:58
-
16:38
-
16:34
-
16:25
-
16:20
-
16:02
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:10
-
15:06
-
14:50
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:31
-
14:19
-
14:15
-
14:04
Партнерский контент