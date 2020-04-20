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РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова

РФС выразил соболезнования в связи со смертью игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Напомним, футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.

«Сегодня не стало защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Ему было 22 года. РФС выражает соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении, опубликованном на странице РФС в «Твиттере».

Иннокентий Самохвалов является воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь. Ранее «Локомотив» выразил соболезнования родным и близким игрока.

Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер во время тренировки
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