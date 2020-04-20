«Бавария» объявила о продлении контракта с хавбеком Альфонсо Дэвисом

«Бавария» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Альфонсо Дэвисом. Новое соглашение 19-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.



«Я по-настоящему счастлив. „Бавария“ — один из лучших клубов в мире. Я мечтал играть в этой команде. С первого дня в „Баварии“ я чувствовал себя комфортно. Хочу выиграть много титулов с этой командой. Менталитет победителя — в ДНК „Баварии“», — отметил Дэвис.

Видео можно посмотреть на странице «Баварии» в «Твиттере».

Дэвис перешёл в «Баварию» из «Ванкувер Уайткэпс» в 2018 году. В нынешнем сезоне 19-летний канадский футболист принял участие в 21 матче немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.