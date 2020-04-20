Юрген Клопп научился завязывать галстук

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп справился с поставленной на неделю задачей и научился завязывать галстук.



Ранее 52-летний немецкий специалист сообщил, что не умеет завязывать галстук и хотел бы научиться этому на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса. Клопп освоил навык менее чем за неделю.

Видео можно посмотреть на странице «Ливерпуля» в «Твиттере».



«Ливерпуль» набрал 82 очка в 29 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидером также входят «Манчестер Сити» (57) и «Лестер Сити» (53). Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 640 тыс. человек.