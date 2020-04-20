Экс-вратарь «Спартака»: в 2012-м я был в запасе с «Барселоной», а через год стал барменом

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Чернышук рассказал, что его жизнь перевернулась всего за год. Весной 2013 года голкипер получил травму, летом отказался продлевать контракт с красно-белыми, а затем так и не нашёл себе новый клуб.

«Нужна была такая работа, чтобы иметь и деньги, и время для тренировок – от футбола и не думал отказываться. Я тогда жил на Арбате, а около моего дома был ресторан. Мне нравилась атмосфера в нём, поэтому устроился туда и начал работать барменом. Вообще не жалею – проработал месяца три с графиком 2/2. В выходные бегал кроссы, тренировался и играл в футбол.



Как-то на смене подходит мужик: «Можешь выручить? Налей водки, пока жена не видит». И счёт отдельный. Я ему налил 100 граммов, дал лимон. Он выпил залпом, оставил мне рублей 300 чаевых и, видимо, пошёл обратно к жене.



Работа в том ресторане – хорошая школа жизни. Я тогда понял цену деньгам. Ведь когда ты играешь в футбол, не особо это осознаёшь. Занимаешься любимым хобби, а тебе за него платят. Здесь же были смены с 10 до 22, а я выходные оставался до 2 часов ночи, потому что жил ближе всех. Было смешно, когда в ресторане увидели мою трудовую. Спрашивали, а что такое, а что случилось, ты же профессиональный футболист. Забавно, конечно: в ноябре 2012-го был в запасе с «Барселоной», а в ноябре 2013-го – разливал текилу. Реально как в голливудском фильме», — приводит слова Чернышука Sports.ru.