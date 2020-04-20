Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» ведёт переговоры с Карпиным

«Локомотив» ведёт переговоры с Карпиным
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» проявляет интерес к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным источника, «железнодорожники» ведут переговоры со специалистом уже несколько недель, но на данный момент соглашение не достигнуто.

51-летний Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовский клуб, набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Наибольших успехов добился в «Спартаке», с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Валерий Карпин заявил, что продолжит пытаться завести сына. У него пять дочерей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020