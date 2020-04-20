«Психанула и перекрасила сама себя». Жена Погребняка изменила имидж

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, выложила новое видео на своей странице в «Инстаграме». Девушка решила изменить имидж во время самоизоляции.



«Психанула и перекрасила сама себя. Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то ещё перекрасить», — написала Мария Погребняк.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



В январе этого года Мария Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, и конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, супруге футболиста екатеринбургского «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.



Ранее Мария Погребняк опубликовала в соцсетях видео с новым упражнением. Пост девушка сопроводила следующей подписью: «День начинаем с зарядки».