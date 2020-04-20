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«Психанула и перекрасила сама себя». Жена Погребняка изменила имидж

«Психанула и перекрасила сама себя». Жена Погребняка изменила имидж
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, выложила новое видео на своей странице в «Инстаграме». Девушка решила изменить имидж во время самоизоляции.

«Психанула и перекрасила сама себя. Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то ещё перекрасить», — написала Мария Погребняк.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В январе этого года Мария Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, и конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, супруге футболиста екатеринбургского «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.

Ранее Мария Погребняк опубликовала в соцсетях видео с новым упражнением. Пост девушка сопроводила следующей подписью: «День начинаем с зарядки».

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