«Психанула и перекрасила сама себя». Жена Погребняка изменила имидж
Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, выложила новое видео на своей странице в «Инстаграме». Девушка решила изменить имидж во время самоизоляции.
«Психанула и перекрасила сама себя. Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то ещё перекрасить», — написала Мария Погребняк.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В январе этого года Мария Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, и конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, супруге футболиста екатеринбургского «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.
Ранее Мария Погребняк опубликовала в соцсетях видео с новым упражнением. Пост девушка сопроводила следующей подписью: «День начинаем с зарядки».
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