Тренер «Казанки» сообщил подробности смерти 22-летнего футболиста Самохвалова

Тренер «Казанки» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность. Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки.

«Пока знаю то же, что и все. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких ведь нет. Это ужасно… Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем со здоровьем. Написали нам, что сердечная недостаточность», — приводит слова Гришина «Р-Спорт».

22-летний Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.