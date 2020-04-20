«Пескара» представила новую форму, созданную на основе рисунка 6-летнего болельщика

Итальянский клуб «Пескара», выступающий в Серии В, провёл развлекательный конкурс на дизайн новой формы команды.
Болельщики прислали на конкурс сотни рисунков. Победу в состязании одержал 6-летний фанат «Пескары» Луиджи Д’Агостино, который нарисовал дельфина, волны и радугу. Итальянская компания Errea пообещала создать форму на основе рисунка Луиджи.
Фото можно посмотреть на странице «Пескары» в «Твиттере».
«Пескара» набрала в 28 турах 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии В. Лидером соревнований является «Беневенто», набравший в 28 матчах 69 очков. Из-за пандемии коронавируса турнир приостановлен.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 160 тыс. человек. Излечилось более 640 тыс.
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