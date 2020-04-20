Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Пескара» представила новую форму, созданную на основе рисунка 6-летнего болельщика

«Пескара» представила новую форму, созданную на основе рисунка 6-летнего болельщика
Футбол / Италия 0

Итальянский клуб «Пескара», выступающий в Серии В, провёл развлекательный конкурс на дизайн новой формы команды.

Болельщики прислали на конкурс сотни рисунков. Победу в состязании одержал 6-летний фанат «Пескары» Луиджи Д’Агостино, который нарисовал дельфина, волны и радугу. Итальянская компания Errea пообещала создать форму на основе рисунка Луиджи.

Фото можно посмотреть на странице «Пескары» в «Твиттере».

«Пескара» набрала в 28 турах 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии В. Лидером соревнований является «Беневенто», набравший в 28 матчах 69 очков. Из-за пандемии коронавируса турнир приостановлен.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 160 тыс. человек. Излечилось более 640 тыс.

Клуб итальянской Серии В уволил тренера, чтобы сэкономить
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020