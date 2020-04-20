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Бояринцев: не помню, чтобы у врача «Текстильщика» были замечания по здоровью Самохвалова

Бояринцев: не помню, чтобы у врача «Текстильщика» были замечания по здоровью Самохвалова
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Экс-тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев прокомментировал смерть бывшего своего подопечного Иннокентия Самохвалова.

«Очень хороший парень был. Светлый мальчишка. Сейчас большая редкость, когда встречаются такие молодые парни. Я не помню, чтобы у доктора нашего были замечания по здоровью. У него хорошие физические данные были, мог сыграть крайнего или центрального защитника.

Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования его семье. У него остались молодая жена и ребенок. Это большая трагедия», — приводит слова Бояринцева «РБК-Спорт».

Самохвалов был воспитанником московского «Локомотива». Защитник выступал в составе «Текстильщика» под руководством Бояринцева с 2017 по 2018 год. Позже Самохвалов стал игроком «Казанки».

Игрок «Казанки» Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до роковой пробежки
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