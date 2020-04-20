Сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан высказался о возобновлении сезона в Бундеслиге. Ранее турнир из-за пандемии коронавируса был приостановлен.
«Мы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать или не быть легкомысленными при принятии решения. Матчи без зрителей — это тоже своего рода прогулка по канату. Но думаю, что проведение таких «матчей-призраков» вполне возможно. С 9 мая футбол может вернуться к миллионам зрителей, но с пустыми трибунами», — приводит слова Шпана Die Welt.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 160 тыс. человек. Излечилось более 640 тыс. В Германии по состоянию на 20 апреля зафиксировано более 145 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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