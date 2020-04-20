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Фан-шоп «Ростова» запустил продажу защитных масок

Фан-шоп «Ростова» запустил продажу защитных масок
Футбол / РПЛ 0

Фан-шоп «Ростова» организовал продажу защитных масок стоимостью 300 рублей за штуку.

«В фан-шопе футбольного клуба «Ростов» началась продажа защитных масок. Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе, изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать. Не является медицинским изделием», — сообщает пресс-служба ростовского клуба.

«Ростов», набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Приостановлены также чемпионаты во всех европейских странах, за исключением Беларуси.

«Ростов» совместно с болельщиками клуба провёл благотворительную акцию
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