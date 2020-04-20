Черышев принял участие в челлендже Зане
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Зане за 45 секунд выполнил 100 повторений.
«Домашний кубок Nike — третья неделя, попытаюсь побить рекорд Лероя Зане. Посмотрим, что из этого получится!» — написал Черышев в социальной сети. Хавбек за 45 секунд сумел выполнить 96 повторений и не превзошёл достижение немецкого игрока.
Видео можно посмотреть на странице Дениса Черышева в «Инстаграме».
В настоящее время в связи с пандемией коронавируса практически все турниры в мире приостановлены. Единственной страной в Европе, где проходят матчи национального чемпионата, остаётся Беларусь.
Умяров превзошёл достижение Зане в «Домашнем кубке»
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