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Черышев принял участие в челлендже Зане

Черышев принял участие в челлендже Зане
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.

Упражнение состоит в переступании через предметы на время. Зане за 45 секунд выполнил 100 повторений.

«Домашний кубок Nike — третья неделя, попытаюсь побить рекорд Лероя Зане. Посмотрим, что из этого получится!» — написал Черышев в социальной сети. Хавбек за 45 секунд сумел выполнить 96 повторений и не превзошёл достижение немецкого игрока.

Видео можно посмотреть на странице Дениса Черышева в «Инстаграме».

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса практически все турниры в мире приостановлены. Единственной страной в Европе, где проходят матчи национального чемпионата, остаётся Беларусь.

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