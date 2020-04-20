Экс-игрок «Бордо» Косоногов рассказал, как проходил просмотр в «Спартаке»

Бывший нападающий «Бордо» Алексей Косогов рассказал, как в начале карьеры он проходил просмотр в московском «Спартаке».
«Скауты «Спартака», как выяснилось, заметили меня ещё в составе «Электроники» на одном из турниров. После Литвы я переехал в Тарасовку, тренировался с основой у Романцева, но играл только за молодёжку. Её тогда тренировали Фёдор Черенков и Сергей Родионов. Там же меня увидел Павел Гладилин, тоже работавший с молодёжной командой красно-белых.
Увидеть вживую таких людей, как Романцев и Родионов, — чудо, словами не передать. Лично, правда, не общались, только по делу: как действовать в играх, на тренировках. Но впечатление от того, что работал с такими личностями, осталось надолго. Один на один с Романцевым поговорить ни разу не удалось. С ребятами из основы контакт был, а с главным тренером — нет. В молодёжке же дружили с Андреем Стрельцовым, Артёмом Безродным и другими.
Почему не остался в «Спартаке»? Да я тогда не зацикливался ни на чём. Сарсания сказал, что в основу «Спартака» сейчас пробиться без вариантов, и есть вариант в «Бордо» начать с молодёжки и попытаться пройти путь до основы. Я подписал контракт и уехал", — приводит слова Косогова Sport24.
- 20 апреля 2020
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