Знаменитый покер на «Энфилде», успех в «Зените» и шутки про чипсы. Фото карьеры Аршавина

Сегодня, 21 апреля, исполняется 11 лет с того дня, когда бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил легендарный покер в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде» и вошёл в историю «канониров».
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер так прокомментировал игру Аршавина в той встрече: «Его игра была выдающейся. У него есть характер и это характер победителя. Как и все великие игроки, Аршавин может играть везде. Он забил 4 гола после хорошей комбинационной игры. Он обладает хорошей техникой и низким центром тяжести, что делает его очень опасным игроком. Хорошо работает левой ногой и в любой момент достаточно спокоен, чтобы забить гол. Я уже долго работаю в футболе, и скажу вам, что не много игроков забивают четыре мяча в матчах такого уровня. Я не ждал такого от Аршавина».
Предлагаем вспомнить яркие годы Андрея Аршавина в «Арсенале», а также другие моменты его выдающейся карьеры.
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