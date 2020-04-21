Чемпионат Фарерских островов начнётся 9 мая

Сезон в чемпионате Фарерских островов стартует 9 мая, сообщает NRK. Начало сезона в высшем дивизионе было намечено на 8 марта, однако позже было принято решение перенести матчи на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.



«Нам повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением коронавируса. Думаю, это хорошо для футбола Фарерских островов. Мы можем получить дополнительное внимание», — отметил футболист клуба «КИ Клаксвик» Оле Эрик Мидтскоген.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 640 тыс. человек. На Фарерских островах на 20 апреля зафиксировано 185 случаев заражения коронавирусом.