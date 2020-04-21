Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Фарерских островов начнётся 9 мая

Чемпионат Фарерских островов начнётся 9 мая
Футбол / Прочие турниры 0

Сезон в чемпионате Фарерских островов стартует 9 мая, сообщает NRK. Начало сезона в высшем дивизионе было намечено на 8 марта, однако позже было принято решение перенести матчи на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

«Нам повезло, что мы так быстро взяли под контроль ситуацию с распространением коронавируса. Думаю, это хорошо для футбола Фарерских островов. Мы можем получить дополнительное внимание», — отметил футболист клуба «КИ Клаксвик» Оле Эрик Мидтскоген.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 160 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 640 тыс. человек. На Фарерских островах на 20 апреля зафиксировано 185 случаев заражения коронавирусом.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020