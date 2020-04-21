«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью Иннокентия Самохвалова

Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью 22-летнего защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Напомним, футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти Самохвалова стала сердечная недостаточность.



"«Реал» глубоко опечален известием о смерти игрока «Локомотива» Иннокентия Самохвалова. Наш клуб хочет выразить свои соболезнования его семье, клубу, друзьям и всем болельщикам «Локомотива»", — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Реала» в «Твиттере».



Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку». У футболиста остались супруга и дочь.