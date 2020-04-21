Георгий Джикия: знал, что после перехода в «Спартак» смогу помогать нуждающимся

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему он активно занимается благотворительностью.

«Что касается благотворительности, когда я только перешёл в «Спартак», прекрасно понимал, что теперь буду финансово лучше себя чувствовать, появится возможность помогать людям, которые в этом нуждаются. С тех пор я веду благотворительный образ жизни, можно сказать. Что касается последней истории с аукционом, то это был мой первый опыт аукциона. О ребёнке я узнал от друга, который живёт в Балашихе. Ребёнок тоже балашихинский. Они обратились ко мне с просьбой, чтобы сделать пост, и об истории узнали больше людей. Но я, так скажем, зашёл подальше: сделал аукцион, выставил там свои футболки. Собрал достаточно приличные деньги. Затем этот челлендж поддержали ребята из клуба. Сейчас же футболисты из других клубов РПЛ тоже будут выставлять свои футболки на аукцион. История ещё жива, помощь оказывается каждый день», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».