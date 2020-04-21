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Джикия — о виртуальном футболе: я выполнял свои обязанности перед «Спартаком»

Джикия — о виртуальном футболе: я выполнял свои обязанности перед «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему он играл в виртуальный футбол в телецентре в первую неделю самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Согласен, что, когда по всей стране объявляют, что нужно сидеть дома, то мы как публичные люди не должны собираться вместе в таком количестве. Но объясню ситуацию: договорённость была заранее, до всей этой истории с тем, что нельзя собираться вместе и нужно оставаться дома. А затем, я уже выполнял свой контракт, обязанности перед клубом. Я, как публичный человек, должен элементарно по договору участвовать в каких-то мероприятиях. При соблюдении всех мер безопасности, клуб отпустил, помог аккуратно всё организовать», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».

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