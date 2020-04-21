Джикия — о виртуальном футболе: я выполнял свои обязанности перед «Спартаком»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему он играл в виртуальный футбол в телецентре в первую неделю самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
«Согласен, что, когда по всей стране объявляют, что нужно сидеть дома, то мы как публичные люди не должны собираться вместе в таком количестве. Но объясню ситуацию: договорённость была заранее, до всей этой истории с тем, что нельзя собираться вместе и нужно оставаться дома. А затем, я уже выполнял свой контракт, обязанности перед клубом. Я, как публичный человек, должен элементарно по договору участвовать в каких-то мероприятиях. При соблюдении всех мер безопасности, клуб отпустил, помог аккуратно всё организовать», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».
Георгий Джикия: знал, что после перехода в «Спартак» смогу помогать нуждающимся
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
01:31
-
00:58
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:42
-
00:29
-
00:17
-
00:10
- 20 апреля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:26
-
23:12
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:17
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:28
-
21:23
-
21:01
-
20:50
-
20:25
-
20:22
-
20:09
-
19:52
-
19:35
-
19:28
Партнерский контент