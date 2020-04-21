Джикия назвал потерей для «Спартака» предстоящие уходы Шюррле и Мельгарехо

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал предстоящие уходы из клуба полузащитников Андре Шюррле и Лоренсо Мельгарехо.
«Конечно, это будет большой потерей. Мельгарехо очень долго в «Спартаке», вроде бы пять-шесть лет. Это классный, универсальный игрок. Может сыграть на нескольких позициях. Для сегодняшнего «Спартака» уход Мельги будет потерей. Его опыт, умение забитая голы все прекрасно знают. А что касается Шюррле, то уход такого футболиста — огромный минус, как в раздевалке, так и для меня, как для капитана «Спартака». Но это футбол, все прекрасно понимают, что люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был у нас в аренде. Посмотрим, что будет дальше.
Уровень чемпионата России по сравнению с тем, что было три-четыре года назад, немного упал. Если в этой ситуации иностранные футболисты будут покидать Россию, то, конечно, уровень упадёт. Все прекрасно знают, что, если не будет таких зарплат, то ребята приезжать не будут", — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».
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