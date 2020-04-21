Джикия: расстроился из-за переноса Евро-2020. Очень хотел проявить себя на большом турнире
Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился своим мнением о переносе чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
«Глобально, конечно, я расстроился. Очень ждал этого момента, потому что серьёзно готовился, хотел показать себя на первом большом международном турнире. К тому факту, что турнир перенесли, я отнёсся с пониманием, потому что ситуация намного глобальнее. Решить её важнее», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».
В отборочном турнире чемпионаты Европы Джикия принял участие в 10 матчах (все — в основном составе) и забил один гол. На Евро-2020 сборная России попала в группу В вместе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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