Джикия: думаю, что тренерская карьера Евсеева будет очень классной

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о главном тренере «Уфы» Вадиме Евсееве, с которым он пересекался в «Амкаре».
«Евсеев всегда что-то впитывает, анализирует, у него очень футбольный подход. Когда мы сейчас с Валентинычем видимся, вспоминаем то время. Желаю удачи Евсееву и всего самого хорошего. Думаю, что его карьера будет очень классной. Как человек, он тоже очень сильный. У него есть такая черта, может, он будет предъявлять мне, но, когда ты находишься с ним за чертой футбольного поля, он как-будто твой кент, товарищ, друг. Но, как только ты переступаешь линию футбольного поля, он разорвёт, если что-то пойдёт не так. Грань сразу закрывается, он думает только о работе. Я за этим наблюдал, это кайф, если честно», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».
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