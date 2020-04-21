Джикия: когда начал зарабатывать, стали появляться люди, с которыми не общался много лет
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что когда он начал хорошо зарабатывать, в его жизни появились знакомые, с которыми он не общался много лет.
«Появляются люди, которые говорят, что мы друзья и должны держаться вместе. Хотя я не слышал о них лет пять-семь. Поступали звонки от тех, кто не общался с моей семьёй по 20-30 лет, так как мы должны были покинуть Абхазию. Появляются те, кто говорит: «Помнишь, мы вот там жили. Оказывается, у тебя сын футболист. Вот мы хотим ресторан открыть, не хочешь с нами»? И я не знаю таких дорогих ресторанов в Москве, как те, которые они хотят открыть. «Брат, дай 20 тысяч, послезавтра отдам» — и такие истории есть», — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».
Георгий Джикия: знал, что после перехода в «Спартак» смогу помогать нуждающимся
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