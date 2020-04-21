Георгий Джикия предложил свой вариант доигровки чемпионата России
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о чемпионате России, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я могу своё предложить, но вряд ли кому-то понравится: переждать всю эпидемию, спокойно доиграть чемпионат до декабря. А со следующего сезона начать сезон, как это было раньше — весна/осень. И играть спокойно год. И летом футбола больше будет, и восьмого декабря не будем играть в футбол. Чемпионат будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, как это было раньше. Почему бы и нет?» — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, что из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.
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