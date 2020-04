Моуринью в 1986 году спас одноклубника из горящей машины

Португальский тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью однажды спас из горящей машины одноклубника, сообщает The Sun со ссылкой на книгу французского журналиста Николя Вила Mourinho: Behind the Special One.

Это случилось в 1986 году, когда 23-летний Моуринью выступал за клуб «Комерсиу и Индустрия». Одноклубник португальца Де приехал на тренировку на машине, которая по неизвестным причинам загорелась на парковке. Прежде чем пламя полностью охватило автомобиль, Моуринью успел вытащить Де из машины.

Игровая карьера Жозе Моуринью прошла с 1981 по 1987 год. Помимо «Комерсиу и Индустрии» португалец выступал на позиции полузащитника за «Риу Аве», «Белененсиш» и «Сезимбру». «Комерсиу и Индустрия» также стал клубом, где Моуринью начал тренерскую деятельность.