Линекер — об обвале нефтяных цен: теперь саудиты не купят «Ньюкасл»

Экс-форвард «Лестера», «Тоттенхэма», «Барселоны» и сборной Англии, а ныне ведущий одной из самых популярных английских программ о футболе Match of the day Гари Линекер пошутил на тему обвала цен на нефть.

«Бедные саудиты, теперь они точно не смогут позволить себе покупку „Ньюкасла“, — написал Линекер в „Твиттере“.

20 апреля цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), которую добывают в американском штате Техас, упала сначала ниже $ 1 за баррель, а затем и вовсе до отрицательных значений. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что консорциум из Саудовской Аравии, чей экономический успех построен на нефтедобыче, договорился с Майком Эшли о покупке «Ньюкасла» за € 400 млн.