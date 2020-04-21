Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес
Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес. Девушка беременна и находится на большом сроке.
Магнуссон и Ларусдоттир вместе с 2014 года, о том, что они станут родителями, стало известно в конце ноября 2019 года.
Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. До этого он был игроком туринского «Ювентуса» (за итальянский гранд Магнуссон не провёл ни одной официальной игры), «Специи», «Чезены» и английского «Бристоль Сити». Сумма трансфера в ЦСКА составила € 2,8 млн. В текущем розыгрыше чемпионата России, прерванном из-за пандемии коронавируса, Магнуссон провёл за ЦСКА 20 матчей, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.
Пауло Дибала поздравил свою девушку с днём рождения в «Инстаграме»
Читайте также
- 21 апреля 2020
-
07:52
-
07:37
-
07:03
-
06:48
-
06:22
-
05:57
-
05:35
-
04:05
-
02:12
-
01:31
-
00:58
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:42
-
00:29
-
00:17
-
00:10
- 20 апреля 2020
-
23:50
-
23:43
-
23:42
-
23:26
-
23:12
-
23:00
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:17
-
21:59
-
21:58
-
21:48
-
21:28
Партнерский контент