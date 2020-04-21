Беременная подруга Магнуссона сфотографировалась топлес

Подруга исландского защитника ЦСКА Хёрдура Магнуссона Мойдур Ларусдоттир опубликовала в «Инстаграме» пост со своей фотографией топлес. Девушка беременна и находится на большом сроке.

Магнуссон и Ларусдоттир вместе с 2014 года, о том, что они станут родителями, стало известно в конце ноября 2019 года.

Хёрдур Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. До этого он был игроком туринского «Ювентуса» (за итальянский гранд Магнуссон не провёл ни одной официальной игры), «Специи», «Чезены» и английского «Бристоль Сити». Сумма трансфера в ЦСКА составила € 2,8 млн. В текущем розыгрыше чемпионата России, прерванном из-за пандемии коронавируса, Магнуссон провёл за ЦСКА 20 матчей, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.