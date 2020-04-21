«Умники хреновы». Губерниев ответил на советы не обсуждать футбол

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Локомотив», а также ответил на советы не говорить о футболе.



«Валера, верим! А вообще мне нравится, как всякие футбольные и артистические деятели советуют мне, да и другим не обсуждать футбол! Ребята, обсуждение футбола – это обсуждение игры! Вратаря, защитника и так далее! Тактики и техники, составов команд! Всё остальное – не обсуждение футбола, умники хреновы…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Ранее у Губерниева случился конфликт с актёром и болельщиком «Локомотива» Валерием Бариновым. Перепалка началась с критики комментатором главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина после высказывания специалиста по поводу снижения зарплат футболистов.

Губерниев: артист Баринов, как вы тексты учите? Что ж вы так врёте?