Евсеев: за основу «Динамо» не сыграл ни матча, но мой фундамент был заложен именно там

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о времени, проведённом в московском «Динамо».
«Продолжаю мой алфавит. Даже не ожидал, что самого так затянет. Буква Д – это «Динамо». Мой путь в футболе начался именно там. В 9 лет я попал в динамовскую школу, и главное, чему меня научили там, кроме азов футбола, – это принципу: сила в движении. Легендарный динамовский девиз запомнил на всю жизнь. Нельзя останавливаться. Никогда. Ни на поле, ни за его пределами.
В «Динамо» я провёл четыре счастливых года. Зимой занимались в манеже, летом – на Речном вокзале. Ездил из моих Мытищ на тренировки на электричке, потом на метро, так было два первых года. Уставал. А потом перешёл в спортивную 210-ю школу. Был на хорошем счету, но однажды без объяснения причин меня не взяли на турнир во Францию. Обиделся на тренера и ушёл в «Локомотив». Ездить было ближе, тренировались тогда в Лосинке. Лосиноостровская совсем близко к Мытищам.
За основную команду «Динамо» не сыграл ни одного матча, но свои динамовские четыре года всегда вспоминаю с теплотой. Мой футбольный фундамент был заложен именно там.
И, наверное, не случайно больше всего голов в карьере я забил именно «Динамо»: пять.
Причём забивал и в Петровском парке, и в Раменском, и в Лужниках, и в Черкизово», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
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