Футболист Самохвалов снял видео с трюком за день до роковой пробежки
Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов, ушедший из жизни накануне, 20 апреля, снял видео с трюком за день до кончины.
«433», популярный аккаунт в «Инстаграме», посвящённый футболу, разместил ролик, в котором Иннокентий чеканит теннисный мяч и отправляет его в детский аналог баскетбольного кольца. После этого ему аплодирует маленькая дочь.
«Вчера Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня он ушёл из жизни после остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — говорится в сообщении «433».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».
Игрок второй команды «Локомотива» Самохвалов умер во время пробежки. Что случилось?
У защитника были проблемы с сердцем. Неизвестные подробности трагедии.
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