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Футболист Самохвалов снял видео с трюком за день до роковой пробежки

Футболист Самохвалов снял видео с трюком за день до роковой пробежки
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов, ушедший из жизни накануне, 20 апреля, снял видео с трюком за день до кончины.

«433», популярный аккаунт в «Инстаграме», посвящённый футболу, разместил ролик, в котором Иннокентий чеканит теннисный мяч и отправляет его в детский аналог баскетбольного кольца. После этого ему аплодирует маленькая дочь.

«Вчера Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня он ушёл из жизни после остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьёй», — говорится в сообщении «433».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».

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