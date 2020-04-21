Гарри Магуайр: «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за титулы, а не просто за место в ЛЧ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, выступающий на позиции центрального защитника, рассказал о целях клуба.

«Не поймите меня неправильно, есть много аспектов, которые нам нужно улучшить, чтобы достичь вершины. Мы не хотим бороться просто за место в Лиге чемпионов, хотим сражаться за титулы. Наша команда находится на правильном пути. Уверен, у нас всё получится», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков в 29 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге Европы «красные дьяволы» дошли до 1/8 финала, где их соперником является австрийский ЛАСК. Первая встреча, прошедшая в Линце 12 марта, завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Уле-Гуннара Сульшера.