Бушманов: для первой команды «Спартака» важен опыт. Руденко пока его не хватает

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Руденко, который выступает на правах аренды за московское «Торпедо».
«Уже в 17 лет Руденко демонстрировал качества, позволяющие играть на уровне ФНЛ, поэтому я и привлёк его. Сашу отличали высокая скорость, голевое чутьё и грамотные действия на последней линии. Он тонко чувствует, когда и в какой зоне открыться. Этому качеству сложно научить: оно либо есть у нападающего, либо нет.
В «Спартаке» всегда присутствует высокая конкуренция. Там любому футболисту заиграть непросто, тем более — молодому. Если игрок находится в системе «Спартака», это автоматически подразумевает определённую квалификацию и перспективы роста. Но от первой команды требуется результат здесь и сейчас, а для его достижения одних футбольных качеств мало. Необходимы опыт, зрелость. Вот этого Руденко пока не хватает.
С другой стороны, он уже зарекомендовал себя в ФНЛ. Забивает много и стабильно, что свидетельствует о профессиональном прогрессе. Но теперь нужно двигаться дальше. В 21 год пора выходить на более высокий уровень. Парень он серьёзный, целеустремлённый. Чтобы продолжать расти, важно попасть в свою команду», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
В нынешнем сезоне Руденко забил 14 голов в 25 матчах ФНЛ. 21-летний футболист занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.
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