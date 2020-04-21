Евсеев: Самохвалов не мыслил себя без футбола, мечтал играть в РПЛ. Светлая душа

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о личностных качествах защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, который ушёл из жизни накануне, 20 апреля.



«Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в Премьер-Лиге. Правильные обычные мечты, очень много таких ребят приходят в футбол… Он был очень добродушным. Даже на поле. Но при этом очень ответственным и целеустремлённым. Был хорош в коллективе, дружил со всеми ребятами. Не было ни проблем, ни конфликтов. Всегда спешил к своей девушке. Очень любил её… 22 года. Всего 22… Я не знаю, что ещё сказать», — написал Евсеев в своём «инстаграме».



Напомним, Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».

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