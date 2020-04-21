«Истинные друзья познаются в беде». «Локомотив» поблагодарил «Реал» и всех соболезнующих

Московский «Локомотив» в «Твиттере» ответил на сообщения мадридского «Реала» и остальных представителей мира футбола, выразивших соболезнования в связи с уходом из жизни защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
«Локомотив» благодарит «Реал» и его болельщиков за соболезнования нашему клубу и в особенности родственникам и коллегам нашего игрока Иннокентия Самохвалова, скончавшегося при трагических обстоятельствах. Истинные друзья познаются в беде.
Мы хотели бы поблагодарить всех, кто отреагировал на эту трагедию. Ваши соболезнования и поддержка очень важны родственникам и друзьям Иннокентия. Настоящие друзья всегда показывают свою любовь в трудные времена», — говорится в сообщении «железнодорожников».
Напомним, Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».
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