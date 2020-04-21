«Истинные друзья познаются в беде». «Локомотив» поблагодарил «Реал» и всех соболезнующих

Московский «Локомотив» в «Твиттере» ответил на сообщения мадридского «Реала» и остальных представителей мира футбола, выразивших соболезнования в связи с уходом из жизни защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



«Локомотив» благодарит «Реал» и его болельщиков за соболезнования нашему клубу и в особенности родственникам и коллегам нашего игрока Иннокентия Самохвалова, скончавшегося при трагических обстоятельствах. Истинные друзья познаются в беде.



Мы хотели бы поблагодарить всех, кто отреагировал на эту трагедию. Ваши соболезнования и поддержка очень важны родственникам и друзьям Иннокентия. Настоящие друзья всегда показывают свою любовь в трудные времена», — говорится в сообщении «железнодорожников».



Напомним, Самохвалову стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. Иннокентий являлся воспитанником московского «Локомотива».

Игрок второй команды «Локомотива» Самохвалов умер во время пробежки. Что случилось? У защитника были проблемы с сердцем. Неизвестные подробности трагедии.