«Арсенал» вспомнил покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Лондонский «Арсенал» на своей странице в «Твиттере» опубликовал фотографии с матча против «Ливерпуля», в котором российский нападающий «канониров» Андрей Аршавин оформил покер.
Знаменитая встреча состоялась на стадионе «Энфилд» ровно 11 лет назад. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 4:4.
Фото можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».
Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» форвард провёл 144 матча, забил 31 мяч и отдал 38 результативных передач. После ухода из лондонского клуба Андрей защищал цвета «Зенита», «Кубани» и «Кайрата».
Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году. В настоящее время 38-летний россиянин работает тренером в академии «Зенита».
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