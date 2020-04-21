Мостовой: какой человек рискнёт пойти на стадион после всего, что творится в мире?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о потенциальном возобновлении нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Даже если РПЛ вернётся в июне, зрителей там 100 процентов не будет. Никто не должен даже возмущаться. Хотя мне не верится, что чемпионат возобновится уже в июне: либо позже, либо вообще решат завершить досрочно. Понятно, что футбол без зрителей не так интересен, но другого выхода нет. После всего, что творится в мире, какой человек рискнёт пойти на стадион?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Чемпионат России наряду с практически всеми национальными первенствами в мире был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В настоящее время единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

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