«Назвал ребёнка Аршавиным». Фанаты «Арсенала» — о покере Андрея в ворота «Ливерпуля»

Болельщики лондонского «Арсенала» вспомнили о знаменитом матче с «Ливерпулем», в котором российский нападающий «канониров» Андрей Аршавин забил четыре мяча. Встреча состоялась ровно 11 лет на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:4.

Большинство поклонников лондонского клуба написали положительные комментарии под публикациями «Арсенала» о покере Аршавина.

«Это одно из лучших индивидуальных выступлений в недавней истории «Арсенала». Какой игрок!» — Amar23.

«Русская ракета», — No Bad Energy.

«Невероятно и незабываемо», — Siri.

«Помню тот вечер. Моя сестра родила ребёнка, я назвал его Аршавиным. Удивительно, но парень сейчас болеет за «Арсенал». Очень преданный фанат», — kingharzyz1.

«Скучаю по этому прекрасному русскому подонку», — The Somali Gooner.

«Король русской мафии», — Joylen.

«Эффект лорда Бендтнера», — Dewa Gede Wicaksana.

«Просто переименуйте «Энфилд» в «Аршфилд», — Giddy Magic.

Некоторые пользователи отметили, что матч завершился ничьей, поэтому ему не стоит уделять много внимания.

«Тот факт, что вы до сих пор напоминаете о нём, показывает, каким мусором были два клуба в последнее десятилетие», — Areen Voskanian.

«Арсенал» хвастается ещё одной ничьей. Лол», — Cloutinho.

Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:

Второй гол:

Третий гол:

Четвёртый гол: