«Назвал ребёнка Аршавиным». Фанаты «Арсенала» — о покере Андрея в ворота «Ливерпуля»

Болельщики лондонского «Арсенала» вспомнили о знаменитом матче с «Ливерпулем», в котором российский нападающий «канониров» Андрей Аршавин забил четыре мяча. Встреча состоялась ровно 11 лет на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:4.
Большинство поклонников лондонского клуба написали положительные комментарии под публикациями «Арсенала» о покере Аршавина.
«Это одно из лучших индивидуальных выступлений в недавней истории «Арсенала». Какой игрок!» — Amar23.
«Русская ракета», — No Bad Energy.
«Невероятно и незабываемо», — Siri.
«Помню тот вечер. Моя сестра родила ребёнка, я назвал его Аршавиным. Удивительно, но парень сейчас болеет за «Арсенал». Очень преданный фанат», — kingharzyz1.
«Скучаю по этому прекрасному русскому подонку», — The Somali Gooner.
«Король русской мафии», — Joylen.
«Эффект лорда Бендтнера», — Dewa Gede Wicaksana.
«Просто переименуйте «Энфилд» в «Аршфилд», — Giddy Magic.
Некоторые пользователи отметили, что матч завершился ничьей, поэтому ему не стоит уделять много внимания.
«Тот факт, что вы до сих пор напоминаете о нём, показывает, каким мусором были два клуба в последнее десятилетие», — Areen Voskanian.
«Арсенал» хвастается ещё одной ничьей. Лол», — Cloutinho.
Первый гол Аршавина «Ливерпулю»:
- 21 апреля 2020
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