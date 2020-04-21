Мостовой: цены на нефть людей не касаются — как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионате Беларуси и ценах на нефть.
«Сейчас наблюдаю за чемпионатом Беларуси. Смотришь, а там четыре человека на трибуне где-то кричат. С одной стороны, завидно, что играют в футбол. А с другой, мы смотрим таблицу, там не пойми что: какие команды выигрывают, какие проигрывают. Конечно, ребята, наверное, на поле выходить боятся. Может, всю ночь не спали из-за того, что прочитали в интернете про вирус.
Цены на нефть? Людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации, цена на нефть — не самое страшное, что может произойти. Понятно, что кто-то потеряет миллиарды, а что делать? Люди жизни могут потерять, как и рабочие места, семьи, деньги — вот это страшно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 21 апреля 2020
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