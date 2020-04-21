Гари Невилл и Каррагер раскритиковали Озила за отказ от сокращения зарплаты

Бывшие футболисты сборной Англии Гари Невилл и Джейми Каррагер подвергли критике полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который наряду с двумя одноклубниками отказался от сокращения зарплаты на фоне пандемии коронавируса.



«Позицию, при которой коллектив не является единым целым, невозможно защитить. Вы должны быть командой как на поле, так и за его пределами. Я бы не хотел быть одним из трёх, кто не согласился. Это отдалит их от остальных игроков. Когда группа футболистов голосует за что-то, ты присоединяешься к ним. Эта ситуация лишь показывает, какие сложности возникают в клубах Премьер-лиги в данный момент. Футбол поедает себя изнутри. Большинство клубов и игроков не на войне, но ведут ожесточённую борьбу. Футболисты не доверяют клубам, и случай с Озилом – лишний тому пример», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на эфир Sky Sports.



«Его агент оказал ему сомнительную услугу, когда несколько недель назад сказал «Давайте подождём и посмотрим». Я чувствовал, что это будет проблемой. Есть два типа игроков, которые не полностью поддерживают идею сокращения зарплат: молодые, у которых и так небольшой доход, и те, у кого истекают контракты. Но тот факт, что от этого отказался самый высокооплачиваемый футболист… Все остальные согласились, ты должен следовать за ними. С точки зрения имиджа это гол в свои ворота. Я не намерен обсуждать его зарплату – обвиняйте в этом тех, кто ему платит. Но самый высокооплачиваемый игрок в команде должен быть тем, кто подаёт пример остальным», — добавил Каррагер.

Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты