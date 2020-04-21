Уткин: вряд ли вы назовёте Карпина психом. А раз так, он точно не придёт в «Локомотив»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на работу в московский «Локомотив».



«Карпин в «Локо»?! Меня часто упрекают в снисходительности и избыточно доброжелательном отношении к своим друзьям… Но всё же, если я предложу вам выбрать 5 и даже 10 главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чём ему не симпатизировали – вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придёт в «Локо», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовский клуб, набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее он тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Наибольших успехов добился в «Спартаке», с которым дважды становился серебряным призёром чемпионата России.