Иркутский «Зенит» погасил долг перед игроками, которые не получали зарплату с лета

«Зенит» из Иркутска выплатил заработную плату своим футболистам. Задолженность перед 42 игроками и работниками клуба, которые не получали денег с июля 2019 года по февраль 2020 года, составляла 12,5 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».

«Зенит» погасил долг только после вмешательства прокуратуры. Минувшей зимой футболисты команды были вынуждены подрабатывать таксистами, автомойщиками и грузчиками, чтобы прокормить свои семьи.

В апреле «Зенит» должен был начать весеннюю часть Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), но из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон был приостановлен. Иркутский клуб занимает последнее, 6-е место в турнирной таблице группы «Восток». В 12 матчах подопечные Олега Яковлева набрали 9 очков.