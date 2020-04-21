Иркутский «Зенит» погасил долг перед игроками, которые не получали зарплату с лета
«Зенит» из Иркутска выплатил заработную плату своим футболистам. Задолженность перед 42 игроками и работниками клуба, которые не получали денег с июля 2019 года по февраль 2020 года, составляла 12,5 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
«Зенит» погасил долг только после вмешательства прокуратуры. Минувшей зимой футболисты команды были вынуждены подрабатывать таксистами, автомойщиками и грузчиками, чтобы прокормить свои семьи.
В апреле «Зенит» должен был начать весеннюю часть Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), но из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон был приостановлен. Иркутский клуб занимает последнее, 6-е место в турнирной таблице группы «Восток». В 12 матчах подопечные Олега Яковлева набрали 9 очков.
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