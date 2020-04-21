Скоулз: Погба похож на Джеррарда. На поле он умеет делать абсолютно всё
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз поделился мнением о хавбеке «красных дьяволов» Поле Погба.
«Я немного играл с Полем. Каждый знает, какой у него талант. Он был великолепен в «Ювентусе», великолепен в сборной Франции на чемпионате мира, а сейчас очень хорошо выступает здесь, в «Юнайтед».
Как игрок полузащиты Погба умеет делать всё. В этом плане он похож на Стивена Джеррарда — можно сравнить их темп, мощь и навыки. На поле он умеет делать абсолютно всё», — приводит слова Скоулза Goal со ссылкой на UTD Podcast.
В нынешнем сезоне Поль помог «Манчестер Юнайтед» в 7 матчах английской Премьер-лиги и 1 встрече Кубка английской лиги. 27-летний француз пропустил много времени из-за травмы лодыжки.
«Фергюсон разбил мне сердце». Погба вспомнил об уходе из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году
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