Поль Погба попытался прокинуть мяч между ног матери. Видео

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в своём «инстаграме» опубликовал видео с матерью.



27-летний француз во время прогулки попытался обвести своего родителя, прокинув мяч между ног. Мать Поля оказала сыну сопротивление, однако снаряд после пары рикошетов всё же оказался позади неё.



«Когда мама сказала тебе, что играла в футбол раньше. Любите своих родителей и проводите с ними время, пока они не покинули этот мир», — написал Погба.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых английская Премьер-лига, приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Погба ответил своему другу, нападающему Златану Ибрагимовичу, опубликовав подборку трюков с мячом в своём исполнении.