Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» хочет обменять Йовича на Руиса

«Реал» хочет обменять Йовича на Руиса
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» готов расстаться с нападающим Лукой Йовичем. «Сливочные» рассчитывают обменять 22-летнего серба на полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Goal.

Руководство «Реала» оценивает Йовича в € 50 млн. В мадридском клубе считают, что этого будет достаточно, чтобы заполучить Руиса в ближайшее трансферное окно.

Лука перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма сделки составила € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу в 15 матчах испанской Примеры.

Руис выступает за «Наполи» с лета 2018 года. В нынешней кампании 24-летний испанец забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 22 встречах итальянской Серии А. Его контракт с клубом из Неаполя рассчитан до 30 июня 2023 года.

Французский политик: после кризиса Килиан Мбаппе будет стоить € 35 млн
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020