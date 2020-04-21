«Реал» хочет обменять Йовича на Руиса

Мадридский «Реал» готов расстаться с нападающим Лукой Йовичем. «Сливочные» рассчитывают обменять 22-летнего серба на полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Goal.
Руководство «Реала» оценивает Йовича в € 50 млн. В мадридском клубе считают, что этого будет достаточно, чтобы заполучить Руиса в ближайшее трансферное окно.
Лука перешёл в «Реал» летом 2019 года из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма сделки составила € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу в 15 матчах испанской Примеры.
Руис выступает за «Наполи» с лета 2018 года. В нынешней кампании 24-летний испанец забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 22 встречах итальянской Серии А. Его контракт с клубом из Неаполя рассчитан до 30 июня 2023 года.
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