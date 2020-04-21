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Ян Коллер: иногда кажется, что коронавирус какой-то политический проект

Ян Коллер: иногда кажется, что коронавирус какой-то политический проект
Футбол 0

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной Чехии Ян Коллер поделился мнением о коронавирусе и экс-боксёре Николае Валуеве.

«У меня нет чёткого мнения о ситуации с коронавирусом. Но, по правде говоря, мне и самому иногда кажется, что всё это какой-то политический проект. Ибо это ненормально. Но я надеюсь, что всё скоро закончится, и мы вернёмся к прежней жизни, сможем работать!

Хочу ли я стать политиком, как Валуев? Абсолютно нет! Я не хочу становиться политиком! Ненавижу политику! Безусловно, есть хорошие политики, но это не моё ремесло! Валуев — политик? Я не знал. Это прикольно! Я встречался с ним в Нюрнберге. Честно сказать, было не по себе сначала. Он монстр!» — приводит слова Коллера журналист Анар Ибрагимович на своём канале в «Яндекс.Дзен».

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