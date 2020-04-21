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Магкеев: не согласен с тем, что чемпионство нужно отдать «Зениту»

Магкеев: не согласен с тем, что чемпионство нужно отдать «Зениту»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о чемпионате России, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

«РПЛ однозначно нужно доигрывать. Все мы соскучились по футболу, нам нужно тренироваться и играть. Считаю, что, как бы ни было тяжело и трудно, нам всё равно нужно доиграть чемпионат.

Конечно, в матчах без зрителей ничего хорошего нет. Но если в нынешних реалиях это единственный шанс доиграть, значит, нужно поступить так.

Не согласен с тем, что чемпионство нужно отдать «Зениту», если чемпионат не был доигран. Восемь очков отрыва и восемь туров впереди… Всё можно отыграть, всё бывает. Шансы догнать «Зенит» у нас есть", — приводит слова Магкеева Sport24.

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