Бобан намерен подать в суд на «Милан»
Хорватский функционер Звонимир Бобан намерен подать в суд на «Милан», который уволил его в начале марта с поста директора клуба, сообщает Tuttosport.
Напомним, поводом для увольнения послужило интервью хорвата, в котором он жёстко раскритиковал руководство миланского клуба за проведение переговоров с бывшим главный тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без ведома Бобана.
По информации источника, Бобан не считает своё увольнение справедливым и намерен через суд добиться от «Милана» выплаты компенсации.
Бобан покинул пост заместителя генерального секретаря ФИФА и стал директором «Милана» летом 2019 года. 7 марта 2020 года «Милан» объявил о расторжении соглашения с 51-летним хорватским функционером.
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