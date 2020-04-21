УЕФА настоятельно рекомендовал европейским лигам доиграть сезон

Сегодня, 21 апреля, УЕФА провёл видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций и обсудил варианты календаря соревнований, ранее приостановленных из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.



В ходе совещания УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть национальные чемпионаты. В случае принятия решения об отмене проведения соревнований, УЕФА намерен разработать определённые принципы участия команд в европейских турнирах.

Напомним, все турниры под эгидой УЕФА, кроме чемпионата Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.