«Ред Булл Зальцбург» вернулся к тренировкам

Футболисты «Ред Булл Зальцбург» вернулись к тренировкам, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба австрийского клуба.



Игроки вышли на поле и провели командное занятие с соблюдением всех мер предосторожности и требований дистанции.

Фото можно посмотреть на странице «Ред Булл Зальцбург» в «Твиттере».



Напомним, сезон в чемпионате Австрии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. На прошлой неделе власти страны разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.