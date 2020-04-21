Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ред Булл Зальцбург» вернулся к тренировкам

«Ред Булл Зальцбург» вернулся к тренировкам
Футбол / Прочие турниры 0

Футболисты «Ред Булл Зальцбург» вернулись к тренировкам, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба австрийского клуба.

Игроки вышли на поле и провели командное занятие с соблюдением всех мер предосторожности и требований дистанции.

Фото можно посмотреть на странице «Ред Булл Зальцбург» в «Твиттере».

Напомним, сезон в чемпионате Австрии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. На прошлой неделе власти страны разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020