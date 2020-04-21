«Ред Булл Зальцбург» вернулся к тренировкам

Футболисты «Ред Булл Зальцбург» вернулись к тренировкам, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба австрийского клуба.
Игроки вышли на поле и провели командное занятие с соблюдением всех мер предосторожности и требований дистанции.
Фото можно посмотреть на странице «Ред Булл Зальцбург» в «Твиттере».
Напомним, сезон в чемпионате Австрии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. На прошлой неделе власти страны разрешили клубам вернуться к тренировочному процессу.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 170 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 650 тыс. человек.
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