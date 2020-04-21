В «Удинезе» прокомментировали информацию об интересе к хавбеку «Уфы» Даниилу Фомину
Спортивный директор «Удинезе» Марино Пьерпало опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.
«Нет, интереса «Удинезе» к Фомину нет», – приводит слова Пьерпало Metaratings.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что «Удинезе» действительно интересуется Фоминым.
Даниил Фомин перешёл в уфимскую команду из «Краснодара» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 280 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). В настоящий момент турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Газизов: интерес со стороны «Удинезе» к Фомину есть
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